Москва прагне отримати більше поступок і розсварити Трампа і Європу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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У Європі сумніваються, що перемир'я станеться найближчим часом

Як повідомляє The Washington Post із посиланням на неназваного європейського посадовця, у Європі вважають, що Володимир Путін затягує переговори, щоб виторгувати поступки та посилити розкол між ЄС і адміністрацією Дональда Трампа.

Ключову роль у ситуації відіграють європейські санкції, які Кремль прагне послабити, зокрема ті, що обмежують доступ Росії до міжнародної платіжної системи SWIFT. Проте наразі європейські лідери залишаються непохитними. Як сказав один посадовець, якщо Кремль хоче говорити про санкції, "усім доведеться говорити з нами".

Попри це, у дипломатичних колах є побоювання, що через жорстку позицію ЄС можуть звинуватити у блокуванні мирного процесу. Це може створити додаткове напруження у відносинах між Європою та США, які вже мають розбіжності щодо питань торгівлі та оборони.

Європейські лідери використовують риторику Трампа про "мир з позиції сили". Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що цей підхід не означає починати зі скасування санкцій". Він сказав, що вони продовжать "доносити наше бачення" в діалозі зі Сполученими Штатами, і що "ми повинні бути в змозі захистити наші інтереси".

Деякі дипломати розглядають варіанти зміцнення європейських позицій, зокрема через підготовку різних сценаріїв, включно з можливістю відправки військ в Україну. Водночас у Європі визнають, що питання санкцій неминуче стане частиною переговорів. Однак вони наполягають: перш ніж їх переглядати, має бути встановлене хоча б тимчасове припинення вогню.