Владимир Путин отказывается идти на адекватные мирные переговоры с Украиной. Эта ситуация раздражает Дональда Трампа. И он может пойти на жесткие решения.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, диктатор Путин фактически не дает Трампу получить Нобелевскую премию мира из-за нежелания идти на переговоры о завершении войны.

Смотрите также Трамп одержим идеей получить Нобелевскую премию мира 2025: есть ли у него шансы на победу

Что может сделать Трамп?

Как отметил Эйдман, Путин вряд ли хочет полностью ухудшить отношения с Дональдом Трампом. Он продолжает делать льстивые заявления. Но они уже не работают. На самом деле диктатор боится, что Трамп пойдет на серьезные решения против России.

Трамп явно будет возмущаться. Он чувствует себя униженным. И теперь он будет думать, что дальше делать. От него невозможно ожидать системного внешнеполитического курса. Но он способен на определенные импульсивные действия,

– сказал Эйдман.

По его мнению, Трамп вполне может импульсивно продать Украине через Европу дальнобойные ракеты. И это будет замечательное для нашего государства решение.

И Путин реально боится, что Трамп предоставит "Томагавки" или другое дальнобойное оружие,

– подчеркнул Эйдман.

Передадут ли Украине ракеты "Томагавк"?