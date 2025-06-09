Турция становится серьезным игроком: какого содействия от нее ждут в НАТО

Состоялся телефонный разговор между генсеком НАТО Марком Рютте и главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Они обсуждали российско-украинскую войну и оценили усилия для ее прекращения. Роль Турции в переговорном процессе растет.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, подчеркнув, что турецкий лидер Эрдоган прилагает усилия к тому, чтобы переговоры между Украиной и Россией завершились дипломатической победой именно в Стамбуле.

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Три цели турецкой стороны

Рыбачук напомнил, что в свое время Реджеп Эрдоган сказал, что надеется на то, что следующий раунд переговоров состоится в Стамбуле. Называлась предварительная дата встречи – конец июня.

Это будет третий раунд переговорного процесса. Эрдоган призвал и особенно надеется на то, что на этой встрече смогут присутствовать Путин, Зеленский и Трамп.

Турция делает сверхусилия, чтобы удержать Стамбул, как место проведения переговоров, а во-вторых, чтобы состоялся следующий их раунд. В-третьих, хочет создать условия, чтобы была возможной встреча президентов,

– озвучил Рыбачук.

Председатель аналитически-адвокационной организации отметил, что у Эрдогана есть своя история отношений с Путиным, при этом турецкий лидер отмечает, что у него хорошие отношения и с украинским президентом Зеленским. Сейчас Эрдоган, по словам Рыбачука, пытается достучаться до лидера США Трампа.

Турция играет очень важную роль как союзник НАТО. При том, что эта страна не является типичным союзником Альянса. Возникают там вопросы со свободой слова, с внутренней демократией, но в определенной степени на это прикрывают глаза, потому что ее геополитическая роль велика,

– подчеркнул Рыбачук.

Он пояснил, что Турция является своеобразным часовым в Черном море, не пропускает туда боевые корабли, выполняет добросовестно международные обязательства. Кроме того, для НАТО, США и России эта страна сейчас интересна тем, какую роль она играет в Сирии. Турция, как отметил Рыбачук, сейчас оказалась основным бенефициаром того, что там закончилась война. В Сирии даже вооруженные силы будут формироваться с помощью турецких.