Про це у розмові з 24 Каналом зазначив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, підкресливши, що турецький лідер Ердоган докладає зусиль до того, щоб переговори між Україною та Росією завершились дипломатичною перемогою саме у Стамбулі.

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Три цілі турецької сторони

Рибачук нагадав, що у свій час Реджеп Ердоган сказав, що сподівається на те, що наступний раунд переговорів відбудеться у Стамбулі. Називалась попередня дата зустрічі – кінець червня.

Це буде третій раунд переговорного процесу. Ердоган закликав і особливо сподівається на те, що на цій зустрічі зможуть бути присутні Путін, Зеленський і Трамп.

Туреччина робить надзусилля, щоб втримати Стамбул, як місце проведення переговорів, а по-друге, щоб відбувся наступний їх раунд. По-третє, хоче створити умови, аби була можливою зустріч президентів,

– озвучив Рибачук.

Голова аналітично-адвокаційної організації наголосив, що в Ердогана є своя історія відносин з Путіним, при цьому турецький лідер наголошує, що в нього гарні стосунки й з українським президентом Зеленським. Зараз Ердоган, зі слів Рибачука, намагається достукатися до лідера США Трампа.

Туреччина грає дуже важливу роль як союзник НАТО. При тому, що ця країна не є типовим союзником Альянсу. Виникають там питання зі свободою слова, з внутрішньою демократією, але певною мірою на це прикривають очі, бо її геополітична роль велика,

– підкреслив Рибачук.

Він пояснив, що Туреччина є своєрідним вартовим у Чорному морі, не пропускає туди бойові кораблі, виконує добросовісно міжнародні зобов'язання. Крім того, для НАТО, США і Росії ця країна зараз цікава тим, яку роль вона відіграє у Сирії. Туреччина, як зазначив Рибачук, нині виявилась основним бенефіціаром того, що там закінчилась війна. В Сирії навіть збройні сили формуватимуться за допомогою турецьких.