Путин не пойдет против воли Китая: политолог сказал, когда возможны реальные результаты переговоров

Трехсторонние мирные переговоры между Украиной, США и Россией в Женеве уже закончились. Сейчас трудно говорить о реальном прогрессе, хотя Киев готов идти на определенные компромиссы.

Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов рассказал 24 Каналу, что мирные переговоры о прекращении войны пока не достигают значительного прогресса по ряду причин. Прежде всего Россия не собирается прекращать войну и идти на некоторые уступки. Также не стоит забывать о позиции другого "игрока", который влияет на этот процесс.

Когда можно ожидать прогресса в переговорах?

По словам Несвитайлова, не стоит забывать и о роли Китая в войне в Украине. Именно КНР получит значительную выгоду от продолжения боевых действий. Соединенные Штаты и Европа тратят свое время и ресурсы на поддержку Украины. Это создает выгодные условия для попытки наступления на Тайвань.

Похоже на то, что Китай попытается оккупировать Тайвань уже осенью 2026 года. Как раз тогда будут происходить выборы в Соединенных Штатах. Им важно, чтобы к тому моменту российско-украинская война продолжалась,

– сказал Несвитайлов.

Обратите внимание! В Соединенных Штатах уже говорили о двойной позиции Китая. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер отметил, что на словах Китай рассказывает о приверженности миру, но на практике поддерживает Россию. КНР могла бы быстро остановить войну, но они этого не делают.

Трудно представить сценарий, по которому Путин попытается пойти против воли Китая. Они сейчас слишком сильно зависят от КНР. Украина же заинтересована в завершении войны, но не путем капитуляции.

Мы готовы пойти на серьезные компромиссы. Речь уже не идет о границах 1991 года, выход на территории по состоянию на 24 февраля 2022 года. И даже о трибунале для России уже не говорят. Мы согласны остановиться на линии разграничения и принять другие компромиссы. Но Украина не заслужила капитуляции. Мы заплатили слишком высокую цену, чтобы ее принимать. А сами переговоры сейчас не дадут желаемого результата, пока в них не будет участвовать Китай и Европа,

– отметил Несвитайлов.

Будут ли прорывные решения на нынешних переговорах?

Как рассказал в эфире 24 Канала военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, позиции Украины и России сейчас далеки друг от друга. Диктатор Путин не демонстрирует желания прекратить войну. Поэтому сложно говорить о каком-то значительном прогрессе на нынешних переговорах.

Украина четко продемонстрировала механизм, по которому можно прекратить войну. Сначала – прекращение огня и обеспечение перемирия. Далее – переход к другим вопросам. Россия же требует отдать ей территории, а уже потом там убеждают, что пойдут на прекращение огня.

Если и будет какой-то прорыв от нынешних переговоров, то незначительный. Возможно, это будет энергетическое перемирие. Но россияне согласятся на него с марта, когда уже потеплеет,

– отметил Мусиенко.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский прокомментировал результаты трехсторонних встреч в Женеве, которые продолжались 17-18 февраля. Есть прогресс по вопросу мониторинга прекращения огня. Однако по политической части переговоров стремительного движения вперед нет. Вопрос Донбасса, Запорожской АЭС до сих пор не решены.

