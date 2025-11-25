"Не пустой болтовней занимаются": Лавров заявил, что Россия получила план Трампа

На мирные инициативы США и Европы в вопросах урегулирования войны в Украине отреагировали и в России. В частности, там сообщили, что Москва получила американский мирный план Трампа об Украине по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки.

В то же время Россия пока не имеет той версии документа, о которой активно говорят в СМИ. Подробности резких слов главы МИД России Сергея Лаврова передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Что сказал Лавров относительно мирного плана?

Комментируя процесс мирных переговоров, дипломат уточнил, что Запад пытается "переиначить" план Трампа, чтобы якобы подорвать усилия по урегулированию конфликта.

По словам Лаврова, Россия ожидает от США версию плана, которую Вашингтон считает промежуточной в фазе согласования с европейскими партнерами и Украиной.

Глава российского МИД также заявил, мол, Запад неоднократно срывал достигнутый прогресс в урегулировании ситуации в Украине.

По его словам, Европа "провалилась по всем статьям" в своей политике в отношении Украины еще с 2014 года.

У вас были шансы, вы ими не воспользовались,

– добавил министр, комментируя активное желание ЕС участвовать в мирном процессе.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что у России есть постоянные каналы связи с Вашингтоном и что Москва "занимается дипломатией по Украине, а не пустой болтовней", отвергая обвинения американских медиа о якобы переговорах в формате шоу.

Заметим, что мирный план перед этим комментировал также пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Он заявил, что обнародованный западными медиа американский документ завершения войны якобы является лишь "черновиком", подготовленным США.

По его словам, документ создавали с учетом договоренностей, достигнутых на встрече в Анкоридже, и он "в значительной степени соответствует ее духу".

Последние новости о мирных переговорах