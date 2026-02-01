Воюет "чужими руками": Лавров обвинил Европу в подготовке к войне с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз выступил с заявлениями о роли Европы в войне против Украины. В интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину он утверждал, что европейские политические элиты якобы используют Украину как инструмент для противостояния с Россией.

Лавров считает, что Европа готовится к войне с Россией. Об этом сообщают российские СМИ.

В чем Лавров обвинил Европу?

По словам Лаврова, руководство стран ЕС, по его мнению, не только ведет войну "чужими руками", но и якобы непосредственно готовится к вооруженному конфликту с РФ.

В то же время глава российского МИД заверил, что Москва якобы "никогда не вмешивается в процессы выстраивания отношений между Европой и США". Он добавил, что в европейских столицах якобы негативно воспринимают политику президента США Дональда Трампа, считая ее такой, что вредит интересам континента.

"Европа пыталась и пытается до сих пор убивать клинья между Россией и США, видя в политике Трампа вред интересам Европы", – говорит глава МИД России.

