Лавров назвал условие, при котором Россия может пойти на уступки Украине
- Сергей Лавров заявил, что Россия готова к компромиссу с Украиной, если будут обеспечены интересы России.
- В российском МИД отметили, что администрация Дональда Трампа демонстрирует понимание проблем с НАТО и настроена на результат.
В Кремле цинично заявили о готовности к компромиссу в вопросе урегулирования войны в Украине. В то же время Россия продолжает подчеркивать собственные интересы и выдвигать ультимативные условия Киеву.
Об этом стало известно со слов главы МИД России Сергея Лаврова, передает 24 Канал.
Что сказал Лавров относительно компромисса в отношениях с Украиной?
Российский дипломат дерзко напомнил, что Владимир Путин якобы неоднократно заявлял о стремлении к урегулированию войны и заключению мирного договора.
Лавров отдельно подчеркнул, что любое соглашение должно учитывать так называемые "результаты референдумов" на оккупированных территориях.
Все равно в конце концов устойчивые договоренности – это компромисс. И мы готовы их искать при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, интересы российских людей в Украине будут обеспечены так же как и интересы других участников такой договоренности,
– сказал он.
Он также отметил, что администрация Дональда Трампа якобы "проявляет понимание" проблем, связанных с НАТО, и открыто демонстрирует это.
По его словам, Москва стремится поддерживать диалог с Соединенными Штатами "по всем каналам, включая самый высокий уровень".
В то же время Лавров охарактеризовал Трампа как политика, который не скрывает своих мыслей и настроен на результат, но, мол, ему мешает так называемое "глубинное государственное управление" в США.
После недавней встречи с Путиным на Аляске 15 августа 2025 года, по словам Лаврова, Трамп начал выступать за долгосрочное перемирие в Украине, а не за временное прекращение огня, что в Москве расценивают как "значительный шаг вперед".
Как усилия Трампа могут повлиять на прекращение войны?
- По мнению обозревателя Томаса Лорена Фридмана, сейчас война становится испытанием для президента США, ведь только Вашингтон может предоставить Украине необходимые ресурсы, чтобы заставить Путина пойти на сделку.
- В то же время журналист признает, что компромисс, вероятно, позволит России сохранить часть захваченных территорий, но при условии, что Москва примет западные гарантии безопасности для Украины. Речь идет о предотвращении нового вторжения со стороны России и перспективе вступления Украины в ЕС.
- Старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер заявил, что в страну уже начали прибывать первые поставки американского вооружения, приобретенного в рамках новой финансовой договоренности с союзниками.
- По данным экспертов Forbes, атаки ВСУ уже вывели из строя до 21% российских мощностей, что повлекло топливный кризис и рост цен на бензин и дизель на четверть.
- Так, Украина вместе с США могут усилить давление на Россию, совместив экономические санкции с ударами беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам.