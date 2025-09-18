В Кремле цинично заявили о готовности к компромиссу в вопросе урегулирования войны в Украине. В то же время Россия продолжает подчеркивать собственные интересы и выдвигать ультимативные условия Киеву.

Об этом стало известно со слов главы МИД России Сергея Лаврова, передает 24 Канал.

Что сказал Лавров относительно компромисса в отношениях с Украиной?

Российский дипломат дерзко напомнил, что Владимир Путин якобы неоднократно заявлял о стремлении к урегулированию войны и заключению мирного договора.

Лавров отдельно подчеркнул, что любое соглашение должно учитывать так называемые "результаты референдумов" на оккупированных территориях.

Все равно в конце концов устойчивые договоренности – это компромисс. И мы готовы их искать при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, интересы российских людей в Украине будут обеспечены так же как и интересы других участников такой договоренности,

– сказал он.

Он также отметил, что администрация Дональда Трампа якобы "проявляет понимание" проблем, связанных с НАТО, и открыто демонстрирует это.

По его словам, Москва стремится поддерживать диалог с Соединенными Штатами "по всем каналам, включая самый высокий уровень".

В то же время Лавров охарактеризовал Трампа как политика, который не скрывает своих мыслей и настроен на результат, но, мол, ему мешает так называемое "глубинное государственное управление" в США.

После недавней встречи с Путиным на Аляске 15 августа 2025 года, по словам Лаврова, Трамп начал выступать за долгосрочное перемирие в Украине, а не за временное прекращение огня, что в Москве расценивают как "значительный шаг вперед".

Как усилия Трампа могут повлиять на прекращение войны?