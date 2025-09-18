У Кремлі цинічно заявили про готовність до компромісу в питанні врегулювання війни в Україні. Водночас Росія продовжує наголошувати на власних інтересах і висувати ультимативні умови Києву.

Про це стало відомо зі слів очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, передає 24 Канал.

Що сказав Лавров стосовно компромісу у відносинах з Україною?

Російський дипломат зухвало нагадав, що Володимир Путін нібито неодноразово заявляв про прагнення до врегулювання війни й укладання мирного договору.

Лавров окремо підкреслив, що будь-яка угода має враховувати так звані "результати референдумів" на окупованих територіях.

Все одно зрештою стійкі домовленості – це компроміс. І ми готові їх шукати за умови, що наші законні інтереси у сфері безпеки, інтереси російських людей в Україні будуть забезпечені так само як і інтереси інших учасників такої домовленості,

– сказав він.

Він також відзначив, що адміністрація Дональда Трампа нібито "виявляє розуміння" проблем, пов'язаних із НАТО, і відкрито демонструє це.

За його словами, Москва прагне підтримувати діалог зі Сполученими Штатами "по всіх каналах, включно з найвищим рівнем".

Водночас Лавров схарактеризував Трампа як політика, який не приховує своїх думок і налаштований на результат, але, мовляв, йому заважає так зване "глибинне державне управління" у США.

Після недавньої зустрічі з Путіним на Алясці 15 серпня 2025 року, за словами Лаврова, Трамп почав виступати за довгострокове перемир'я в Україні, а не за тимчасове припинення вогню, що у Москві розцінюють як "значний крок уперед".

