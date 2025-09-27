Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал предложение для Украины по завершению войны. По его словам, в США с радостью поддержат такой шаг.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Такое заявление белорусский лидер сделал в пятницу, 26 сентября, после встречи с Владимиром Путиным.

Что сказал Лукашенко о "полезном" предложении для Украины?

Россия имеет свои условия для завершения войны в Украине. Ранее в Кремле говорили, что Украина должна передать захваченные оккупантами территории, отказаться от амбиций относительно членства в НАТО и ограничить численность Вооруженных Сил. Однако сейчас якобы есть вариант, как можно завершить конфликт выгодно для всех сторон. Лукашенко отказался назвать детали этого предложения.

Это хорошее предложение для Украины. Предложения, которые Дональд Трамп услышал, в частности, на Аляске, и которые были переданы в Вашингтон для рассмотрения и обсуждения. Очень хорошее предложение,

– отметил президент Беларуси.

Он также добавил, что в случае, если украинцы отклонят это предложение, то война будет продолжаться, "как в начале специальной военной операции", а может даже и хуже – тогда Зеленский вообще может "потерять Украину".

Кроме этого Александр Лукашенко призывает Владимира Путина и Владимира Зеленского сесть за стол переговоров и достичь согласия. Посредником в этих переговорах, по мнению главы Беларуси, может быть именно он.



Лукашенко желает встретиться с президентом Украины, чтобы обсудить окончание войны.

Стоит отметить! Если предложение для завершения войны обсуждали на Аляске, то речь может идти о заморозке линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. Путин предлагал вернуть Украине захваченные территории в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях, однако если к России отойдет часть Донбасса.

Лукашенко становится ближе к США

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала рассказал, что администрация Дональда Трампа все активнее сотрудничает с Александром Лукашенко. Это происходит на фоне освобождения политзаключенных и снятия некоторых санкций США с Беларуси. Страна также поддерживает попытки американского президента закончить войну в Украине.

В чем выгода Лукашенко от оккупированных территорий Украины?