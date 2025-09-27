Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував пропозицію для України щодо завершення війни. За його словами, у США радо підтримають такий крок.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Таку заяву білоруський лідер зробив у п'ятницю, 26 вересня, після зустрічі з Володимиром Путіним.

Що сказав Лукашенко про "корисну" пропозицію для України?

Росія має свої умови для завершення війни в Україні. Раніше в Кремлі говорили, що Україна має передати захоплені окупантами території, відмовитися від амбіцій щодо членства в НАТО та обмежити чисельність Збройних Сил. Однак зараз нібито є варіант, як можна завершити конфлікт вигідно для всіх сторін. Лукашенко відмовився назвати деталі цієї пропозиції.

Це гарна пропозиція для України. Пропозиції, які Дональд Трамп почув, зокрема, на Алясці, і які були передані до Вашингтона для розгляду та обговорення. Дуже гарна пропозиція,

– зазначив президент Білорусі.

Він також додав, що у випадку, якщо українці відхилять цю пропозицію, то війна триватиме, "як на початку спеціальної військової операції", а може навіть і гірше – тоді Зеленський взагалі може "втратити Україну".

Окрім цього Олександр Лукашенко закликає Володимира Путіна та Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів і досягти згоди. Посередником в цих переговорах, на думку очільника Білорусі, може бути саме він.



Лукашенко бажає зустрітися з президентом України, щоб обговорити закінчення війни.

Варто зазначити! Якщо пропозицію для завершення війни обговорювали на Алясці, то мова може йти про заморозку лінії фронту у Запорізькій та Херсонській областях. Путін пропонував повернути Україні захоплені території у Харківській, Дніпропетровській і Сумській областях, однак якщо до Росії відійде частина Донбасу.

Лукашенко стає ближчим до США

Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу розповів, що адміністрація Дональда Трампа дедалі активніше співпрацює з Олександром Лукашенком. Це відбувається на тлі звільнення політв'язнів та зняття деяких санкцій США з Білорусі. Країна також підтримує намагання американського президента закінчити війну в Україні.

