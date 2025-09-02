Немецкий канцлер прокомментировал потенциальные мирные переговоры между Украиной и Россией. По его мнению, Женева была бы подходящим местом для соглашения о перемирии.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Что Мерц сказал о переговорах?

Федеральный канцлер Германии заявил, что в четверг, 4 сентября, во время встречи "коалиции желающих" в Париже он предложит город для проведения очередного раунда мирных переговоров между Украиной и Россией.

Женева была бы подходящим местом для соглашения о прекращении огня,

– сказал политик на пресс-конференции.

Фридрих Мерц добавил, что гарантии безопасности будут играть роль. Он подчеркнул, что будет участвовать в четверговых переговорах дистанционно.

Что известно о встрече "коалиции желающих" в Париже?