Геополітика Європа Мерц назвав місто, яке запропонує для мирних переговорів між Україною та Росією
2 вересня, 20:45
2

Мерц назвав місто, яке запропонує для мирних переговорів між Україною та Росією

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Женеву як місце для мирних переговорів між Україною та Росією.
  • Мерц зазначив, що братиме участь у переговорах дистанційно та акцентував на важливості гарантій безпеки.

Німецький канцлер прокоментував потенційні мирні переговори між Україною та Росією. На його думку, Женева була б відповідним місцем для угоди щодо перемир'я.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Sky News.

Що Мерц сказав про переговори?

Федеральний канцлер Німеччини заявив, що у четвер, 4 вересня, під час зустрічі "коаліції охочих" у Парижі він запропонує місто для проведення чергового раунду мирних переговорів між Україною та Росією.

Женева була б відповідним місцем для угоди про припинення вогню,
– сказав політик на пресконференції.

Фрідріх Мерц додав, що гарантії безпеки відіграватимуть роль. Він підкреслив, що братиме участь у четвергових переговорах дистанційно.

Що відомо про зустріч "коаліції охочих" у Парижі?

  • 4 вересня в Парижі відбудеться зустріч європейських лідерів за участю Володимира Зеленського. Зокрема, братимуть участь прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Франції Еммануель Макрон.

  • Політики зустрінуться, щоб обговорити наступні кроки та те, що можна зробити для посилення тиску на Росію.

  • Україна вимагає від партнерів ухвалити конкретні гарантії безпеки. Така допомога може містити залучення миротворчих військ для стримування російського агресора.