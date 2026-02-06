Укр Рус
6 февраля, 17:47
Европейский Союз готов к переговорам с Россией, но при одном условии, - Мерц

Вероника Соцкова
Основні тези
  • ЕС готов к переговорам с Россией для завершения войны в Украине, но без параллельных каналов коммуникации, заявил Фридрих Мерц.
  • Эммануэль Макрон не исключил возможности контактов с Путиным на фоне дискуссий по безопасности и завершения войны.

Европейский Союз готов вести переговоры с Россией по завершению войны в Украине, однако только при одном условии. В Брюсселе отмечают: никаких "параллельных" каналов коммуникации с Москвой не будет.

Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Абу-Даби. Об этом сообщает Reuters.

Что сказал Мерц?

Фридрих Мерц заявил, что Европейский Союз всегда открыт к переговорам с Россией, если это будет способствовать завершению войны против Украины.

В то же время он подчеркнул, что любые контакты не должны противоречить основному переговорному процессу между Киевом и Москвой. По словам Мерца, ЕС не будет открывать никаких отдельных или "параллельных" каналов коммуникации с Россией.

Сейчас здесь, в Абу-Даби, происходят скоординированные переговоры... если мы сможем сделать эти переговоры еще лучше, еще успешнее, то мы это сделаем. Но мы не будем открывать никаких параллельных каналов связи, 
– сказал Мерц.

Он также добавил, что Европа готова способствовать переговорам только в рамках согласованного международного формата.

В Европе обсуждают возможные контакты с Кремлем

  • Между тем президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности контактов с Владимиром Путиным в ближайшие недели на фоне дискуссий по безопасности и завершения войны.

  • По данным СМИ, дипломатический советник Макрона уже посещал Москву для конфиденциальных переговоров с российским руководством. Целью было обеспечить участие Европы в будущих переговорах по архитектуре безопасности и завершения войны в Украине.

  • Также Макрон впервые за три года пообщался по телефону с Владимиром Путиным, обсуждая войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Разговор имел значение как для России, так и для Франции, где она может помочь Макрону в борьбе за европейское лидерство.

  • Путин отказался поддержать идею прекращения боевых действий в Украине во время разговора с Макроном.