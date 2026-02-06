Европейский Союз готов к переговорам с Россией, но при одном условии, - Мерц

Европейский Союз готов вести переговоры с Россией по завершению войны в Украине, однако только при одном условии. В Брюсселе отмечают: никаких "параллельных" каналов коммуникации с Москвой не будет.

Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Абу-Даби. Об этом сообщает Reuters.

Смотрите также "Это наш единственный шанс": эксперты разобрали реальные пути выхода из войны

Что сказал Мерц?

Фридрих Мерц заявил, что Европейский Союз всегда открыт к переговорам с Россией, если это будет способствовать завершению войны против Украины.

В то же время он подчеркнул, что любые контакты не должны противоречить основному переговорному процессу между Киевом и Москвой. По словам Мерца, ЕС не будет открывать никаких отдельных или "параллельных" каналов коммуникации с Россией.

Сейчас здесь, в Абу-Даби, происходят скоординированные переговоры... если мы сможем сделать эти переговоры еще лучше, еще успешнее, то мы это сделаем. Но мы не будем открывать никаких параллельных каналов связи,

– сказал Мерц.

Он также добавил, что Европа готова способствовать переговорам только в рамках согласованного международного формата.

В Европе обсуждают возможные контакты с Кремлем