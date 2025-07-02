После разговора с Путиным Макрон звонил Зеленскому. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Путин не поддержал предложение перемирия с Украиной от Макрона

Путин не изменил своей позиции относительно перемирия с Украиной. Предложение о прекращении огня Макрон высказал Путину во время телефонного разговора.

После разговора с Путиным президент Франции провел отдельный звонок с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы рассказать ему о результатах переговоров с кремлевским главой.

Согласно сообщению, Макрон проинформировал Зеленского, что Путин по-прежнему отвергает возможность установления перемирия или "режима тишины", демонстрируя отсутствие какой-либо готовности к прекращению войны.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов отметил журналистам, что его точка зрения относительно перемирия не изменилась. Он считает, что его вполне можно достичь в 2025 году.