Об этом его спросил иностранный журналист. Об этом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал в разговоре с журналистами, передает 24 Канал.

Смотрите также "Надо защищать свое государство": Буданов рассказал, стоит ли ожидать эскалации на фронте

Буданов ответил, до сих пор верит в перемирие в 2025 году

В начале года руководитель ГУР Кирилл Буданов спрогнозировал, что прекращение огня с Россией вполне можно достичь в 2025 году, хотя его стабильность будет вызывать сомнения.

Журнаилсты уточнили у него, до сих пор ли он придерживается такой позиции, учитывая провал переговоров с Россией.

Я до сих пор придерживаюсь своей позиции,

– ответил Буданов.

Добавим, что Буданов также прокомментировал начало так называемого летнего наступления России. Он заявил, что пока неуместно говорить о новом летнем наступлении России, поскольку военная кампания страны-агрессора не прекращалась вообще. Оккупанты не делали перерывов на фронте, поэтому ничего нового не начиналось.