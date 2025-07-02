Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданова, передает 24 Канал.

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Как Буданов прокомментировал так называемое "летнее наступление" России

Буданов заявил, что пока неуместно говорить о новом летнем наступлении России, поскольку военная кампания страны-агрессора не прекращалась вообще.

Он также отметил, что оккупационные войска не делали перерывов на фронте – боевые действия продолжаются без остановки, поэтому речь идет не о начале чего-то нового, а о продолжении уже существующей активности.

"Все, что вы видите – оно на поверхности. Сейчас 21 век – время цифровых технологий, невозможного ничего скрыть, в этом есть плюсы и минусы. Все, что вы видите, то есть", – подчеркнул Буданов.

К слову, Буданов также отметил, что Россия не в состоянии применять против Украины по 400 "Шахедов" ежедневно. Однако запуск 150 дронов оценивается как вполне возможный.