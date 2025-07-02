Про це розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданова, передає 24 Канал.

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Як Буданов прокоментував так званий "літній наступ" Росії

Буданов заявив, що наразі недоречно говорити про новий літній наступ Росії, оскільки воєнна кампанія країни-агресорки не припинялась взагалі.

Він також зазначив, що окупаційні війська не робили перерв на фронті – бойові дії тривають без зупинки, тому йдеться не про початок чогось нового, а про продовження вже існуючої активності.

"Все, що ви бачите – воно на поверхні. Зараз 21 сторіччя – час цифрових технологій, неможливого нічого приховати, в цьому є плюси й мінуси. Все, що ви бачите, те є", – підкреслив Буданов.

До слова, Буданов також зазначив, що Росія не в змозі застосовувати проти України по 400 "Шахедів" щодня. Однак запуск 150 дронів оцінюється як цілком можливий.