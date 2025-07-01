В частности, он отметил, что обострение уже длится. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью Ирине Сампан.

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Что сказал Буданов о ситуации на фронте

По словам руководителя ГУР, ничего нового никто не увидит до завершения мирных переговоров.

Вот куда дойдут (россияне – 24 Канал), это будет под их контролем. Вы думаете, что кто-то этого не понимает? Я надеюсь, что понимают все. И нам, как гражданам, из этого надо делать вывод только один, что надо реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК или чего-то подобного,

– отметил Буданов.

Он также объяснил, что иначе придет российское ТЦК так, как сейчас это происходит на оккупированных территориях.

Заметим, что ранее заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что Украину ждет очень сложный период на фронте летом и осенью этого года из-за активизации российских наступлений. Он отметил, что россияне бросили все силы на продвижение, и ситуация быстро ухудшается.