Так, на протяжении нескольких дней оккупанты пытаются захватить населенный пункт Каменское в Запорожской области. Это господствующая высота, которая позволит врагу выйти на автомобильную трассу и обстреливать окрестности Запорожья из артиллерии, передает 24 Канал.

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Оккупанты имели успех на Юге

Так, Институт изучения войны сообщает, что недавно захватчики продвинулись в восточной части Каменского (на юго-запад от Орехова). Об этом свидетельствуют геолокационные кадры за 30 июня.

Кроме того, российские военные блогеры утверждают, что противник недавно продвинулся в направлении Гуляйполя. Говорят, что оккупанты вошли в центральную часть Малиновки (восток от Гуляйполя). Впрочем, подтверждения этого заявления нет.

Обстановка в Запорожской области / Фото ISW

Враг рвется к Купянску и к админгранице с Днепропетровской областью

Также геолокационные кадры, опубликованные 30 июня, подтверждают продвижение российских сил на запад и северо-запад от Ивановки (восточнее Купянска.

Враг приблизился к Купянску / Фото ISW

Кроме того, враг имел успех на Новопавловском направлении. Снимки за 30 июня показывают, как подразделения 30-й мотострелковой бригады поднимают флаг в Новониколаевке (северо-восток от Новопавловки), что свидетельствует о недавнем захвате населенного пункта.

Противник захватил Новониколаевку / Фото ISW

Обратите внимание! В Украине уверяют, что российские войска не занимают ни одной территории в Днепропетровской области, хотя бои идут у границы с Донецкой областью.

На остальных направлениях продолжаются ожесточенные бои. Горячее всего – на Покровском. Здесь враг сосредотачивает удары в районе трассы Т-0504 Покровск – Константиновка.