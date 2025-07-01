Так, упродовж кількох днів окупанти намагаються захопити населений пункт Кам'янське у Запорізькій області. Це панівна висота, яка дозволить ворогові вийти на автомобільну трасу та обстрілювати околиці Запоріжжя з артилерії, передає 24 Канал.

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Окупанти мали успіх на Півдні

Так, Інститут вивчення війни повідомляє, що нещодавно загарбники просунулись у східній частині Кам'янського (на південний захід від Оріхова). Про це свідчать геолокаційні кадри за 30 червня.

Крім того, російські військові блогери стверджують, що противник нещодавно просунувся у напрямку Гуляйполя. Кажуть, що окупанти увійшли до центральної частини Малинівки (схід від Гуляйполя). Втім, підтвердження цієї заяви немає.

Обстановка у Запорізькій області / Фото ISW

Ворог рветься до Куп'янська і до адмінкордону з Дніпропетровщиною

Також геолокаційні кадри, опубліковані 30 червня, підтверджують просування російських сил на захід і північний захід від Іванівки (східніше Куп'янська.

Ворог наблизився до Куп'янська / Фото ISW

Крім того, ворог мав успіх на Новопавлівському напрямку. Знімки за 30 червня показують, як підрозділи 30-ї мотострілецької бригади піднімають прапор у Новомиколаївці (північний схід від Новопавлівки), що свідчить про нещодавнє захоплення населеного пункту.

Противник захопив Новомиколаївку / Фото ISW

Зверніть увагу! В Україні запевняють, що російські війська не займають жодної території у Дніпропетровській області, хоча бої точаться біля кордону з Донеччиною.

На решті напрямків продовжуються запеклі бої. Найгарячіше – на Покровському. Тут ворог зосереджує удари в районі траси Т-0504 Покровськ – Костянтинівка.