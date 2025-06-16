Непроста ситуація склалася і на Сумщині. Тут противник теж намагається просуватися вглиб. За даними ЗМІ, у такий спосіб ворог хоче відтягнути українські сили від головного напрямку своєї літньої кампанії, передає 24 Канал.

Дивіться також Ворог, на жаль, продовжує свою тактику на Сумщині, але є й позитив, – ДПСУ

Наступ окупантів розпочався

В ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов повідомив про велику активність росіян на на Покровському, Новопавлівському, Лиманському, Куп'янському, Харківському, Торецькому та Краматорському напрямках. Це початок того самого літнього наступу, який очікували.

Окремо Трегубов уточнив, що на Покровському напрямку окупанти зосередили кілька загальновійськових армій, там наявна уся номенклатура техніки. Попри це, ворогові не вдається захопити Покровськ. Спроби охопити місто виявилися безуспішними. Вони закінчувалися для росіян великими втратами. Тому противник вирішив змінити акцент. Зараз частина його "покровського" угруповання прямує на захід і намагається прорватись у напрямку Дніпропетровської області. Інша частина, навпаки, йде на схід, пробуючи прориватися на північ за трасу "Покровськ – Костянтинівка", щоб далі там робити якісь просування.

Трегубов уточнив, що під час наступу ворог продовжує використовувати тактику малих піхотних груп, легку техніку, удари КАБами. Також противникові вдається проникати в українські порядки непоміченими, використовуючи лісопосадки.