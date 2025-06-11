Колишній працівник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу розповів, що росіянам лишилось менше ніж 100 метрів до кордонів Дніпропетровщини. 10 червня російські ЗМІ та пабліки показували відео, як російські військові заходили на територію Дніпропетровщини. Він додав, що ті, хто зайшов на територію області, українські захисники вже знищили.

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Місцева влада евакуювала села

Втім, ймовірно, мета росіян не захопити Дніпро, а дещо інша.

Я думаю, що вони хочуть обійти місто Покровськ, але через територію Дніпропетровської області,

– сказав Іван Ступак.

Він додав, що упродовж трьох тижнів місцева влада проводить евакуацію. Наразі евакуйовано орієнтовно 15 сіл на Дніпропетровщині, бо там неможливо гарантувати безпеку місцевих жителів.

Там російська безпілотна авіація вже час від часу перебуває над територією Дніпропетровщини. Влітають FPV-дрони – від 10 до 20 кілометрів вглиб території.

Що відбувається на Дніпропетровському напрямі: дивіться по карті

Нагадаємо, що в ОСУ "Хортиця" 9 червня повідомили, що російських військ наразі немає поблизу адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської областей. Там також зазначили, що ситуація на Покровському напрямку залишається складною, але загрози оточення міста немає.