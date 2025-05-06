Про це повідомили журналісти Суспільного, передає 24 Канал. Повітряну тривогу в області оголосили близько 20:21.

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Що відомо про атаку

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування Росією балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Дніпро – укриття!

– написали оборонці неба о 20:43.

О 20:51 стало відомо про це одну ворожу ціль, що рухалася через Павлоград. Незабаром у місті також пролунали вибухи.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.