Про це повідомили журналісти Суспільного, передає 24 Канал. Повітряну тривогу в області оголосили близько 20:21.
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Що відомо про атаку
Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування Росією балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Дніпро – укриття!
– написали оборонці неба о 20:43.
О 20:51 стало відомо про це одну ворожу ціль, що рухалася через Павлоград. Незабаром у місті також пролунали вибухи.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.