Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Конотопа Артема Семеніхіна.

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У Конотопі прогриміли вибухи

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 19:59. Згодом Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Вже за кілька хвилин стало відомо про рух швидкісної цілі через Сумщину у напрямку Чернігівської області.

За даними Артема Семеніхіна, вибух у Конотопі пролунав близько 20:24. Тоді ж моніторингові канали повідомили, що місто перебуває під ворожим обстрілом балістики.

Наразі місцева влада Конотопа не повідомляла про наслідки вибухів, які чули жителі.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, в ніч на 5 травня російські війська також атакували Конотоп понад десятком "Шахедів" та двома балістичними ракетами. Тоді внаслідок ворожого удару було знищено об'єкт інфраструктури. Попередньо, обійшлося без жертв і постраждалих.