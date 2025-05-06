Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

Дивіться також Росіяни атакували Черкащину, є постраждалий і руйнування

Повітряна тривога в Україні

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Близько о пів на 6 годину вечора в низці областей оголосили тривогу. Зокрема, сирени повітряної тривоги почали лунати в Полтавській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях.

Тоді ж тривогу оголосили і на Київщині. Так, її оголосили через загрозу застосування ворогом балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку,

– ідеться в Повітряних силах.

Зазначимо, що о 17:34 стало відомо про те, що у Сумах було чути звук вибуху.

До слова, у ніч проти 6 травня росіяни атакували 136-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії, Приморськ – ТОТ Запорізької області.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина та Дніпропетровщина.