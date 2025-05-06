Наразі підтверджено збиття понад 50 "Шахедів". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Скільки "Шахедів" збила ППО

Станом на 10:30 підтверджено збиття 54 БпЛА на сході, півночі, півдні та в центрі України.

Ще 70 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Один БпЛА – в повітрі, бойова робота триває!

– додають у Повітряних силах.

Терор Росії відбивала авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

На жаль, через атаку постраждала Харківщина, Одещина та Дніпропетровщина.