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Росіяни атакували Черкащину, є постраждалий і руйнування

Софія Рожик
Основні тези
  • Росія атакувала Черкащину "Шахедами", що призвело до поранення однієї особи та руйнування цивільних об'єктів.
  • ППО знищила 10 БпЛА.
Росіяни атакували Черкащину, є постраждалий і руйнування - 24 Канал
Росіяни атакували Черкаси / Фото Ігоря Табурця

Росіяни з самого ранку атакували Черкащину "Шахедами". На жаль, є постраждалий та руйнування цивільних об'єктів.

В області працювала ППО, їй вдалося знищити 10 БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

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Наслідки атаки на Черкаси

Як повідомив Ігор Табурець, унаслідок падіння безпілотника у Черкасах травмованого одну особу. Чоловіка у тяжкому стані забрали до лікарні.

Попередньо, унаслідок атаки пошкоджено вікна приватного підприємства та магазину.

Обстеження території триває. Працюють усі необхідні служби,
– додав голова ОВА.

Він також закликав реагувати на повітряні тривоги та подбати про свою безпеку – особливо, коли є оповіщення про підвищену небезпеку.

Нагадаємо, що через російські атаки станом на ранок 6 травня відомо про пошкодження у ще трьох областях України: