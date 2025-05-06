Россияне атаковали Черкасскую область, есть пострадавший и разрушения

В области работала ПВО, ей удалось уничтожить 10 БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Черкасской ОГА Игоря Табурца.

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Последствия атаки на Черкассы

Как сообщил Игорь Табурец, в результате падения беспилотника в Черкассах травмирован один человек. Мужчину в тяжелом состоянии забрали в больницу.

Предварительно, в результате атаки повреждены окна частного предприятия и магазина.

Обследование территории продолжается. Работают все необходимые службы,

– добавил председатель ОВА.

Он также призвал реагировать на воздушные тревоги и позаботиться о своей безопасности – особенно, когда есть оповещение о повышенной опасности.

Напомним, что из-за российских атак по состоянию на утро 6 мая известно о повреждениях в еще трех областях Украины: