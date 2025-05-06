Россияне атаковали Черкасскую область, есть пострадавший и разрушения

В области работала ПВО, ей удалось уничтожить 10 БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Черкасской ОГА Игоря Табурца.
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Последствия атаки на Черкассы
Как сообщил Игорь Табурец, в результате падения беспилотника в Черкассах травмирован один человек. Мужчину в тяжелом состоянии забрали в больницу.
Предварительно, в результате атаки повреждены окна частного предприятия и магазина.
Обследование территории продолжается. Работают все необходимые службы,
– добавил председатель ОВА.
Он также призвал реагировать на воздушные тревоги и позаботиться о своей безопасности – особенно, когда есть оповещение о повышенной опасности.
Напомним, что из-за российских атак по состоянию на утро 6 мая известно о повреждениях в еще трех областях Украины:
- в Харькове зафиксировано возгорание крупнейшего рынка города "Барабашово", ресторана и нескольких домов; несколько человек травмированы;
- в Одесской области россияне также массированно ударили дронами и повредили ряд объектов гражданской инфраструктуры; к сожалению, погиб человек;
- в Днепропетровской области атаковано несколько общин из различных видов вооружения; зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, а также известно об одном пострадавшем мужчине в тяжелом состоянии.