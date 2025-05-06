Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

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Российские дроны атаковали Одесскую область

Олег Кипер сообщил, что в результате российского удара по Одесскому району был поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в том числе частные жилые дома.

Также в некоторых местах вспыхнули пожары, их сейчас оперативно ликвидируют спасатели.

В одном из домов обнаружено тело погибшего человека. Дополнительная информация о пострадавших уточняется,

– отметили в Одесской ОВА.

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