Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Подчеркиваем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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Воздушная тревога в Украине

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Около половины 6 часов вечера в ряде областей объявили тревогу. В частности, сирены воздушной тревоги начали раздаваться в Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Тогда же тревогу объявили и на Киевщине. Так, ее объявили из-за угрозы применения врагом баллистики.

Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления,

– говорится в Воздушных силах.

Отметим, что в 17:34 стало известно о том, что в Сумах был слышен звук взрыва.

К слову, в ночь на 6 мая россияне атаковали 136-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, что в России, Приморск – ТОТ Запорожской области.

Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковщина, Одесская и Днепропетровская области.