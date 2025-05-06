Об этом сообщили журналисты Суспильного, передает 24 Канал. Воздушную тревогу в области объявили около 20:21.
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Что известно об атаке
Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения Россией баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Днепр – укрытие!
– написали защитники неба в 20:43.
В 20:51 стало известно об этой одной вражеской цели, которая двигалась через Павлоград. Вскоре в городе также прогремели взрывы.
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