Бывший работник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала рассказал, что россиянам осталось менее 100 метров до границ Днепропетровщины. 10 июня российские СМИ и паблики показывали видео, как российские военные заходили на территорию Днепропетровской области. Он добавил, что тех, кто зашел на территорию области, украинские защитники уже уничтожили.

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Местные власти эвакуировали села

Впрочем, вероятно, цель россиян не захватить Днепр, а несколько иная.

Я думаю, что они хотят обойти город Покровск, но через территорию Днепропетровской области,

– сказал Иван Ступак.

Он добавил, что в течение трех недель местные власти проводят эвакуацию. Сейчас эвакуированы ориентировочно 15 сел на Днепропетровщине, потому что там невозможно гарантировать безопасность местных жителей.

Там российская беспилотная авиация уже время от времени находится над территорией Днепропетровщины. Влетают FPV-дроны – от 10 до 20 километров вглубь территории.

Что происходит на Днепропетровском направлении: смотрите по карте

Напомним, что в ОСГ "Хортица" 9 июня сообщили, что российских войск пока нет вблизи административной границы Донецкой и Днепропетровской областей. Там также отметили, что ситуация на Покровском направлении остается сложной, но угрозы окружения города нет.