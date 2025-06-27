Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на подполковника ВСУ, заместителя командира 3 ОШБр. Максим Жорин заявил, что Украину ждет очень сложный период на фронте летом и осенью.

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Жорин рассказал об обострении на фронте

Он отметил, что россияне бросили все силы на продвижение, и ситуация быстро ухудшается. По его словам, россияне взяли высокий темп наступления в Донецкой области, активно действуют на Харьковском направлении, а также перебросили новые силы на Запорожский фронт.

В Сумской области он ожидает активизации штурмовых действий. Все это, считает боец, свидетельствует о намерении врага демонстрировать полное доминирование на поле боя.

Не хочется лишний раз нагнетать, но лето и осень будут х*****ми,

– отметил Жорин.

Он подчеркнул, что несмотря на усталость общества, именно фронт остается ключевым, и сейчас все внимание должно быть сосредоточено на нем. Пока же, по словам Жорина, международные партнеры "делают вид, что как-то влияют на войну", но реальная ситуация на передовой – критическая.

Все устали, но на действия врага наше настроение никак не влияет,

– добавил он.

К слову, Россия восстанавливает старую советскую бронетехнику из-за значительных потерь на фронте, используя свои бронетанковые ремонтные заводы для ремонта и модернизации.

Спутниковые снимки показывают накопление бронетехники на российских базах, но из-за проблем с ее восстановлением и изготовлением, российская армия вынуждена использовать мотоциклы и баги.