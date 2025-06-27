Про це розповідає 24 Канал з посиланням на підполковника ЗСУ, заступника командира 3 ОШБр. Максим Жорін заявив, що Україну чекає дуже складний період на фронті влітку та восени.

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Жорін розповів про загострення на фронті

Він наголосив, що росіяни кинули всі сили на просування, і ситуація швидко погіршується. За його словами, росіяни взяли високий темп наступу на Донеччині, активно діють на Харківському напрямку, а також перекинули нові сили на Запорізький фронт.

У Сумській області він очікує активізації штурмових дій. Усе це, вважає боєць, свідчить про намір ворога демонструвати повне домінування на полі бою.

Не хочеться зайвий раз нагнітати, але літо та осінь будуть х*****ми,

– зазначив Жорін.

Він підкреслив, що попри втому суспільства, саме фронт залишається ключовим, і нині вся увага має бути зосереджена на ньому. Поки ж, за словами Жоріна, міжнародні партнери "роблять вигляд, що якось впливають на війну", але реальна ситуація на передовій – критична.

Всі втомились, але на дії ворога наш настрій аж ніяк не впливає,

– додав він.

До слова, Росія відновлює стару радянську бронетехніку через значні втрати на фронті, використовуючи свої бронетанкові ремонтні заводи для ремонту та модернізації.

Супутникові знімки показують накопичення бронетехніки на російських базах, але через проблеми з її відновленням та виготовленням, російська армія змушена використовувати мотоцикли та багі.