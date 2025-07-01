Зокрема, він зазначив, що загострення вже триває. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Ірині Сампан.

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Що сказав Буданов про ситуацію на фронті

За словами керівника ГУР, нічого нового ніхто не побачить до завершення мирних переговорів.

От куди дійдуть (росіяни – 24 Канал), це буде під їхнім контролем. Ви думаєте, що хтось цього не розуміє? Я сподіваюсь, що розуміють всі. І нам, як громадянам, з цього треба робити висновок тільки один, що треба реально захищати свою державу, а не ховатись від ТЦК чи чогось подібного,

– зазначив Буданов.

Він також пояснив, що інакше прийде російське ТЦК так, як зараз це відбувається на окупованих територіях.

Зауважимо, що раніше заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що Україну чекає дуже складний період на фронті влітку та восени цього року через активізацію російських наступів. Він наголосив, що росіяни кинули всі сили на просування, і ситуація швидко погіршується.