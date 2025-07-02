Про це його запитав іноземний журналіст. Про це начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав у розмові з журналістами, передає 24 Канал.

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Буданов відповів, чи досі вірить у перемир'я у 2025 році

На початку року керівник ГУР Кирило Буданов спрогнозував, що припинення вогню з Росією цілком можна досягти у 2025 році, хоча його стабільність викликатиме сумніви.

Журнаілсти уточнили у нього, чи досі він дотримується такої позиції з огляду на провал переговорів з Росією.

Я досі дотримуюся своєї позиції,

– відповів Буданов.

Додамо, що Буданов також прокоментував початок так званого літнього наступу Росії. Він заявив, що наразі недоречно говорити про новий літній наступ Росії, оскільки воєнна кампанія країни-агресорки не припинялась взагалі. Окупанти не робили перерв на фронті, тому нічого нового не починалося.