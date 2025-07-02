Разговор был инициирован после бомбардировки США ядерных объектов Ирана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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О чем говорили Макрон и Путин

Разговор, как отмечает издание, состоялся на фоне эскалации на Ближнем Востоке, в частности после американских авиаударов по иранским ядерным объектам. Оба лидера заявили об обеспокоенности "сохранением глобального режима ядерного нераспространения".

В Париже отметили, что контакт с Путиным был сознательным дипломатическим шагом в сложной ситуации, хотя Запад и в дальнейшем стремится сохранить политическую изоляцию Москвы после вторжения в Украину. Путин использовал конфликт на Ближнем востоке, чтобы разорвать эту изоляцию и показать Россию как лучшего посредника в урегулировании проблем с Ираном, с которым Россия имеет тесные связи.

Как сообщает Le Parisien, после переговоров с Путиным Макрон провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, подчеркнув, что не увидел ни одного признака готовности Кремля к прекращению боевых действий.

Этот звонок стал первым контактом Путина с главой страны ЕС с ноября прошлого года, когда он разговаривал с тогдашним канцлером Германии Олафом Шольцем.

В Елисейском дворце уточнили, что Макрон во время разговора с Путиным призвал к "скорейшему" прекращению огня. В то же время Кремль традиционно переложил ответственность за войну на Запад, назвав ее "прямым следствием политики западных государств".

Последний раз Макрон и Путин общались в мае 2022 года - тогда переговоры длились более двух часов и были посвящены, в частности, ситуации на оккупированной Запорожской АЭС.