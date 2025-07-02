Розмова була ініційована після бомбардування США ядерних об'єктів Ірану. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Про що говорили Макрон та Путін

Розмова, як зазначає видання, відбулася на тлі ескалації на Близькому Сході, зокрема після американських авіаударів по іранських ядерних об’єктах. Обидва лідери заявили про занепокоєння "збереженням глобального режиму ядерного нерозповсюдження".

У Парижі наголосили, що контакт з Путіним був свідомим дипломатичним кроком у складній ситуації, хоча Захід і надалі прагне зберегти політичну ізоляцію Москви після вторгнення в Україну. Путін використав конфлікт на Близькому сході, щоб розірвати цю ізоляцію і показати Росія як найкращого посередника у врегулюванні проблем з Іраном, з яким Росія має тісні зв'язки.

Як повідомляє Le Parisien, після перемовин з Путіним Макрон провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, підкресливши, що не побачив жодної ознаки готовності Кремля до припинення бойових дій.

Цей дзвінок став першим контактом Путіна з очільником країни ЄС з листопада минулого року, коли він розмовляв із тодішнім канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

У Єлисейському палаці уточнили, що Макрон під час розмови з Путіним закликав до "якнайшвидшого" припинення вогню. Водночас Кремль традиційно переклав відповідальність за війну на Захід, назвавши її "прямим наслідком політики західних держав".

Останній раз Макрон і Путін спілкувалися в травні 2022 року — тоді перемови тривали понад дві години і були присвячені, зокрема, ситуації на окупованій Запорізькій АЕС.