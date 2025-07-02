Після розмови з Путіним Макрон телефонував Зеленському. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Путін не підтримав пропозицію перемир'я з Україною від Макрона

Путін не змінив своєї позиції стосовно перемир'я з Україною. Пропозицію про припинення вогню Макрон висловив Путіну під час телефонної розмови.

Після розмови з Путіним президент Франції провів окремий дзвінок з українським президентом Володимиром Зеленським, щоб розповісти йому про результати перемовин із кремлівським очільником.

Згідно з повідомленням, Макрон проінформував Зеленського, що Путін як і раніше відкидає можливість встановлення перемир’я чи "режиму тиші", демонструючи відсутність будь-якої готовності до припинення війни.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов зазначив журналістам, що його точка зору щодо перемир'я не змінилася. Він вважає, що його цілком можна досягти у 2025.