Відповідну заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Абу-Дабі. Про це повідомляє Reuters.

Що сказав Мерц?

Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз завжди відкритий до переговорів із Росією, якщо це сприятиме завершенню війни проти України.

Водночас він підкреслив, що будь-які контакти не повинні суперечити основному переговорному процесу між Києвом і Москвою. За словами Мерца, ЄС не відкриватиме жодних окремих або "паралельних" каналів комунікації з Росією.

Наразі тут, в Абу-Дабі, відбуваються скоординовані переговори... якщо ми зможемо зробити ці переговори ще кращими, ще успішнішими, то ми це зробимо. Але ми не відкриватимемо жодних паралельних каналів зв’язку,

– сказав Мерц.

Він також додав, що Європа готова сприяти переговорам лише у межах узгодженого міжнародного формату.

У Європі обговорюють можливі контакти з Кремлем