Відповідну заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Абу-Дабі. Про це повідомляє Reuters.
Що сказав Мерц?
Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз завжди відкритий до переговорів із Росією, якщо це сприятиме завершенню війни проти України.
Водночас він підкреслив, що будь-які контакти не повинні суперечити основному переговорному процесу між Києвом і Москвою. За словами Мерца, ЄС не відкриватиме жодних окремих або "паралельних" каналів комунікації з Росією.
Наразі тут, в Абу-Дабі, відбуваються скоординовані переговори... якщо ми зможемо зробити ці переговори ще кращими, ще успішнішими, то ми це зробимо. Але ми не відкриватимемо жодних паралельних каналів зв’язку,
– сказав Мерц.
Він також додав, що Європа готова сприяти переговорам лише у межах узгодженого міжнародного формату.
У Європі обговорюють можливі контакти з Кремлем
Тим часом президент Франції Еммануель Макрон не виключив можливості контактів із Володимиром Путіним найближчими тижнями на тлі дискусій щодо безпеки та завершення війни.
За даними ЗМІ, дипломатичний радник Макрона вже відвідував Москву для конфіденційних переговорів із російським керівництвом. Метою було забезпечити участь Європи в майбутніх перемовинах щодо архітектури безпеки та завершення війни в Україні.
Також Макрон вперше за три роки поспілкувався з Путіним, обговорюючи війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході. Розмова мала значення як для Росії, так і для Франції, де вона може допомогти Макрону в боротьбі за європейське лідерство.
Путін відмовився підтримати ідею припинення бойових дій в Україні під час розмови з Макроном.