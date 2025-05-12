"Мы сделали четкое предложение": Макрон назвал условие переговоров с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался относительно войны в Украине. А также назвал условие, при котором могут состояться переговоры со страной-агрессором.

В частности, французский лидер подчеркнул необходимость прекращения огня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Эммануэля Макрона.

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При каком условии могут состояться переговоры между Украиной и Россией

Президент Франции отметил, что вместе с Украиной и президентом США Дональдом Трампом России сделали четкое предложение: безусловное 30-дневное прекращение огня с 12 мая.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский взял на себя такое обязательство, не ставя никаких условий. Теперь идентичного ответа ожидают от России.

Не может быть переговоров, пока говорит оружие. Не может быть диалога, если одновременно бомбардируют мирное население. Сейчас нужно прекращение огня, чтобы можно было начать переговоры. За мир,

– объясняет Макрон.

Такого же мнения придерживается и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил, что прекращение огня является первым шагом к завершению войны, которым Россия может подтвердить свою готовность закончить убийства. А также заметил, что страна-агрессор не должна "маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну".

К слову, ранее президент Франции отметил, что украинские военные и система гарантий являются ключевыми элементами сдерживания российской агрессии. Сейчас на уровне военных союзников идет обсуждение по развертыванию иностранных контингентов на территории Украины.