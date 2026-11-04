Трамп считает, что Украина и Россия готовы к заключению соглашения: Киев не разделяет этот оптимизм, – FT

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия, по его мнению, близки к заключению мирного соглашения. В то же время украинские переговорщики не разделяют такого оптимизма в отношении перспектив переговоров.

Об этом пишет Financial Times.

Что говорит Трамп и как реагирует Киев?

В интервью изданию американский президент Дональд Трамп выразил оптимизм относительно хода мирных переговоров между Украиной и Россией. По его мнению, обе стороны уже готовы договориться о прекращении войны.

"Я думаю, что обе стороны находятся на том этапе, когда говорят: „Давайте заключим соглашение“,

– заявил американский президент.

В то же время, как отмечает FT, украинские переговорщики не разделяют оптимизма относительно возможного прогресса. При этом издание не уточняет, с кем именно из украинских представителей общалось и как они оценивают ситуацию.

Кстати, в Брюсселе вскоре состоятся переговоры представителей Украины, США, европейских стран и НАТО. Стороны обсудят пакеты мер по восстановлению и гарантии безопасности перед предстоящей встречей в Абу-Даби, где будет присутствовать Россия.

Отметим, что, несмотря на вышеупомянутый оптимизм Трампа, агентство Bloomberg сообщает, что российская сторона намеренно затягивала переговорный процесс до голосования в Соединенных Штатах, в частности во время визита Виткоффа и Кушнера в Москву.