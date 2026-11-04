Трамп вважає Україну та Росію готовими до угоди: Київ не поділяє оптимізму, – FT

Про це пише Financial Times.

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Про що каже Трамп і як реагує Київ?

В інтерв'ю виданню американський президент Дональд Трамп висловив оптимізм щодо перебігу мирних переговорів між Україною та Росією. На його думку, обидві сторони вже готові домовлятися про завершення війни.

Я думаю, що вони обидві перебувають на тому етапі, коли кажуть: "Давайте укладемо угоду"– заявив американський президент.

Водночас, як зазначає FT, українські переговорники не поділяють оптимізму щодо можливого прогресу. При цьому видання не уточнює, з ким саме з українських представників спілкувалося та як вони оцінюють ситуацію.

До речі, в Брюсселі незабаром відбудуться переговори представників України, США, європейських країн та НАТО. Сторони обговорять пакети відновлення та гарантії безпеки перед майбутньою зустріччю в Абу-Дабі, де буде присутня Росія.

Зауважимо, що попри вищезгаданий оптимізм Трампа, агентство Bloomberg повідомляє, що російська сторона свідомо затягувала переговорний процес до голосування у Сполучених Штатах, зокрема під час візиту Віткоффа і Кушнера до Москви.