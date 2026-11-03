Кремль посилить удари по Україні після виборів у США та ослаблення Трампа, – Bloomberg

Як повідомляє видання Bloomberg із посиланням на близьке до російської влади джерело, нещодавня домовленість про постачання російського дизельного пального до США стала лише першим кроком Кремля. У Москві прагнуть переконати американського лідера у вигідності спільного бізнесу без попереднього припинення воєнних дій проти України, а також роблять ставку на удари по Україні після виборів у США.

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Росія планує використати Трампа після проміжних виборів

Посланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер вже намагалися залучити Володимира Путіна до діалогу, пропонуючи комерційні угоди після підписання мирного договору. За даними Wall Street Journal, під час вересневих візитів до Києва та Москви вони просували план відновлення постачання російського газу до Європи через посередника зі США.

Російська сторона свідомо затягувала переговорний процес до голосування у Сполучених Штатах.

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Росія тягнула всі переговорні процеси з нами як могла до виборів, без будь-яких серйозних результатів щодо деескалації, аби побачити, що буде далі та з ким домовлятися далі. І щоб запобігти будь-яким новим санкціям США– заявив Володимир Зеленський.

Як зауважили у Bloomberg, Зеленський і Путін зіткнуться з іншим Трампом, якщо президент США вийде ослабленим після проміжних виборів. Нова політична реальність може суттєво вплинути на війну Росії в Україні.

План Кремля щодо тиску та енергетичних ударів

Втрата республіканцями контролю над Конгресом може зменшити важелі тиску Трампа на Київ, проте навряд чи зробить його більш прихильним до інтересів України чи європейських союзників. У Москві вже втратили впевненість у здатності Трампа примусити Україну погодитися на умови Росії, тому роблять ставку на посилення атак проти української енергосистеми напередодні зими.

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Першим випробуванням нових позицій мають стати мирні переговори представників США, України та Росії, заплановані на 10 – 11 листопада в Абу-Дабі. При цьому Путін не демонструє жодного наміру відмовлятися від територіальних претензій.

Обговорення зосередяться на післявоєнних безпекових домовленостях, деескалації, гуманітарних зусиллях та подальших кроках до миру– повідомив Стів Віткофф у мережі X.

Він також додав, що американські переговорники зустрінуться у Брюсселі з європейськими посадовцями для координації позицій та оцінки економічних можливостей відбудови України.

Економічні труднощі Москви та рекордні військові витрати

Росія стикається з власними проблемами через санкційний тиск і колосальні видатки на війну на тлі сповільнення економічного зростання. Ситуацію ускладнюють удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах, складах та центрах обробки даних, а втрати російської армії за жовтень перевищили 54 тисячі військових убитими й пораненими, що перевищує темпи щомісячного набору.

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Попри ці труднощі, проєкти бюджету Росії передбачають збереження військових видатків на рівні майже 200 мільярдів доларів на 2026 та 2027 роки після того, як зустріч лідерів на Алясці в серпні 2025 року закінчилася безрезультатно.

Цього місяця Путін і Трамп можуть зустрітися в Китаї під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що обговорював цю можливість із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на зустрічі G20 в Атланті.

Кожен хоче, щоб з'явилася угода, яка покладе край цій війні. Як можна укласти угоду, якщо ви з ними не зустрічаєтеся?– підкреслив Марко Рубіо.

Запрошення Путіна на майбутній грудневий саміт G20 у Маямі вже викликало критику союзників, зокрема головної дипломатки ЄС Каї Каллас, яка заявила про ризик нормалізації щоденних воєнних злочинів в Україні.

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Загрози для постачання допомоги та перенесення уваги США

Паралельно Зеленський закликає Сполучені Штати надати додаткові ракети для систем Patriot, проте контракти на суму 2,1 мільярда доларів передбачають постачання лише за кілька років. Трамп зі свого боку продовжує тиснути на українське керівництво з вимогою зупинити удари по російських НПЗ, які є однією з найефективніших відповідей Сил оборони України.

Угода щодо пального відкриває можливості для подальших поступок агресору в питаннях добрив, газу та заморожених активів. Додатковим викликом залишаються погрози Трампа відновити удари по Ірану, що загрожує відвернути ресурси від підтримки України.

Це може поставити під загрозу військову допомогу США Україні з аргументом, що її слід використати проти Ірану або для підтримки протиповітряної оборони Ізраїлю– зазначила асоційована співробітниця лондонського аналітичного центру RUSI Емілі Ферріс.

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До слова, Зеленський наголосив, що Путін не сприймає звичайного діалогу і зважає лише на силу та жорсткі кроки. Глава держави додав, що Сполучені Штати володіють колосальним впливом, здатним підштовхнути Кремль до дипломатичного врегулювання.

Українська сторона водночас послідовно виступає за обов'язкове залучення європейських партнерів до будь-яких консультацій щодо завершення війни.