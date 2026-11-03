Чи зможе Трамп зупинити війну: що сьогодні думає Зеленський

Під час спілкування з журналістами у Берліні 3 листопада глава держави наголосив, що Сполучені Штати володіють колосальним впливом, здатним підштовхнути Кремль до дипломатичного врегулювання.

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Що сказав Зеленський

За словами Володимира Зеленського, кінцевою метою залишаються переговори, однак Володимир Путін ігнорує стандартні формати взаємодії.

Він любить тиск і сильні кроки, саме тому він розуміє таку мову. Іноді нам потрібно говорити з ним його ж мовою– підкреслив президент.

Американський вплив може зіграти вирішальну роль, проте звичного діалогу для примусу агресора до миру недостатньо.

Українська сторона водночас послідовно виступає за обов'язкове залучення європейських партнерів до будь-яких консультацій щодо завершення війни. Глава держави переконаний, що такий формат у підсумку буде прийнято, адже неможливо будувати архітектуру безпеки в регіоні без ключових європейських гравців.

Ніхто не може говорити про Україну без України. Так само не можна говорити про безпеку в Європі без самої Європи– наголосив Володимир Зеленський.

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Спроби ігнорувати позицію європейських столиць український лідер назвав нерозумними та надто дорогими для глобальної стабільності.

Президент України також висловив сподівання, що після завершення виборів у США Дональд Трамп сфокусується на досягненні справедливого миру в Європі.

Попри серйозні виклики та загрозу повномасштабного протистояння на Близькому Сході, Київ розраховує на збереження ключової уваги Вашингтона до війни в Україні.

Сподіваюся, що після виборів президент Трамп зосередиться саме на цьому – на мирі. Я сподіваюся на припинення вогню, і що Америка сфокусується на мирі в Європі та на своєму другові – Україні– зазначив глава держави.

Нагадаємо, що на 10 – 11 листопада запланована зустріч з росіянами в Абу-Дабі. Перед цим, 4 листопада, у Брюсселі 4 листопада відбудуться переговори України, США, Європи та НАТО.