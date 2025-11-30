Между Украиной и США остаются значительные разногласия: в CNN прокомментировали переговоры

Команда Дональда Трампа говорит об огромном прогрессе в направлении завершения российской войны против Украины. В то же время между делегациями Вашингтона и Киева все еще остаются значительные разногласия.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN Politics.

Как проходят переговоры между Украиной и США?

Высокопоставленный украинский источник сообщил журналистам, что как минимум в трех ключевых вопросах у Вашингтона и Киева существуют существенные разногласия. В частности в крайне чувствительной теме – согласится ли Украина отдать России ключевые территории на Донбассе, которые Москва аннексировала, но еще не захватила полностью.

Разногласия также остаются по спорному предложению США ограничить численность украинской армии до 600 тысяч военных – так, как это было предусмотрено в оригинальном проекте 28-пунктного плана Трампа,

– пишут в издании.

План Трампа также требовал, чтобы Украина отказалась от намерения вступить в НАТО, что является давним требованием Москвы. Источник подтвердил, что такое требование является абсолютно неприемлемым для украинской стороны.

В то же время отказ от аннексированных территорий, демилитаризация Украины и ее постоянное исключение из НАТО являются основными аргументами президента России Владимира Путина, которыми он объясняет войну.

