Могут ли Турция или Китай стать эффективными переговорщиками по миру в Украине

Стамбул стал местом, где возобновился прямой диалог Украины и России. Однако вряд ли эта страна сможет сыграть серьезную роль в процессе противодействия Путину и защите интересов Украины, в частности относительно ее суверенитета и территориальной целостности.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, добавив, что Турция имеет определенную выгоду от сотрудничества с Россией, так же как и Китай.

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Что демонстрирует Си Цзиньпин по отношению к России

Китай, по убеждению Гудкова, будет и в дальнейшем решать свои задачи, поэтому он будет поддерживать путинский режим. Пекин не хочет оставаться один на один против всех, если допустим в России начнутся реформы и она выпадет из лагеря тоталитарных тираний.

Сейчас, как подчеркнул политик, Путин является огромным фактором, отвлекающим внимание мира от Китая. Поэтому Пекин, по мнению Гудкова, будет помогать Путину, чтобы его режим не потерпел коллапс, но и не становился сильным.

"Китай не сдаст Россию, нет смысла на это надеяться. Си Цзиньпин это показал всем, когда приехал на парад в Кремль. Трамп может сколько угодно фантазировать, что оторвет Россию от Китая, но реалии другие, пусть посмотрит на картинку парада в Москве", – озвучил Гудков.

Позиции Турции и Китая похожи

Российский оппозиционный политик отметил, что у американского президента Трампа хорошие отношения со всеми диктаторами, в частности Ким Чен Ыном, Путиным. Поэтому он не исключает, что, поскольку Трамп, с его слов, сегодня представляет серьезную демократическую ошибку США, вполне вероятно он будет развивать отношения с Эрдоганом, помогая ему усидеть на троне.

Это не та позиция, которая сильно поможет Украине. Турция занимает схожую позицию с Китаем, только она не является той страной, которая имеет мощное влияние на Путина и его режим,

– отметил Гудков.

По его словам, президент Турции Эрдоган сотрудничает с российским диктатором Путиным, но до определенного предела, поскольку дальше у них начинаются разногласия. Гудков напомнил, что это сотрудничество в частности отражается в том, что Турция полностью открыла свои экономические ворота для поставки товаров России, в том числе подсанкционных.

Турции это выгодно. Не понимаю, что она может дать, кроме места для проведения переговоров. Ни Турция, ни Китай не могут быть надежными союзниками для установления прочного мира,

– уверен политик.

Напомним, что США ослабили в отношении Турции санкции в оборонной сфере, которые были введены с 2020 года из-за сотрудничества страны с Россией. Соединенные Штаты предоставили разрешение на продажу Анкаре ракет класса "воздух-воздух" на сумму более 300 миллионов долларов. Эрдоган назвал Трампа своим другом и подчеркнул, что США и Турция – государства-партнеры.