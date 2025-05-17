Напомним, что в 2020 году США ввели санкции против Управления оборонной промышленности Турции из-за закупки систем С-400 у России. А перед этим исключили Анкару из программы современных самолетов F-35. Вашингтон действовал в соответствии с законом CAATSA, передает 24 Канал со ссылкой на Hurriyet.

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Трамп смягчил санкции для Турции

Глава Турции пообщался с журналистами. Он подтвердил, что наблюдается определенное смягчение санкций CAATSA. Политик выразил надежду, что их вообще снимут с его страны. Эрдоган отметил, что США и Турция – это два больших союзных государства – члены НАТО, а потому между ними не должно быть никаких ограничений или барьеров в сфере обороны.

Справка: CAATSA – это закон США о противодействии противникам Америки. Он предусматривает введение санкций против стран, которые ведут оборонное или энергетическое сотрудничество с Россией, Ираном или Северной Кореей.

Эрдоган признал, что с приходом к власти его друга Трампа сторонам удалось достичь более открытой, конструктивной и искренней коммуникации по вопросам санкций.