Соединенные Штаты и в дальнейшем настаивают, чтобы Турция отказалась от закупленных ею у России систем противовоздушной обороны С-400. В США отмечают, что это создает угрозы для американских программ вооружения и взаимодействий в рамках НАТО.

Об этом шла речь во время телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств США и Турции.

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Детали разговора представителей США и Турции

Госсекретарь Блинкен призвал Турцию отказаться от содержания российских ракетных комплексов С-400,

– говорится в сообщении.

Энтони Блинкен также выразил поддержку предыдущим переговорам между членами НАТО, Турцией и Грецией.

Кроме того, в Вашингтоне подчеркнули, что продолжают обращать внимание на важность двусторонних отношений с Анкарой. В то же время в США разделяют общий интерес к противодействию терроризму, а также поддержанию демократических институтов, инклюзивного управления и уважения к правам человека.

Руководители внешнеполитических ведомств обеих стран заявили о намерении усиления сотрудничества и поддержки политического разрешения конфликта в Сирии. А госсекретарь выразил соболезнования в связи с гибелью турецких заложников на севере Ирака. Он подтвердил позицию, что ответственность за это несут террористы Рабочей партии Курдистана.

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Что известно о сотрудничестве Турции и России