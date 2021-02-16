США требуют, чтобы Турция отказалась от российских С-400
Соединенные Штаты и в дальнейшем настаивают, чтобы Турция отказалась от закупленных ею у России систем противовоздушной обороны С-400. В США отмечают, что это создает угрозы для американских программ вооружения и взаимодействий в рамках НАТО.
Источник:Госдепартамент США
Об этом шла речь во время телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств США и Турции.
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Детали разговора представителей США и Турции
Госсекретарь Блинкен призвал Турцию отказаться от содержания российских ракетных комплексов С-400,
– говорится в сообщении.
Энтони Блинкен также выразил поддержку предыдущим переговорам между членами НАТО, Турцией и Грецией.
Кроме того, в Вашингтоне подчеркнули, что продолжают обращать внимание на важность двусторонних отношений с Анкарой. В то же время в США разделяют общий интерес к противодействию терроризму, а также поддержанию демократических институтов, инклюзивного управления и уважения к правам человека.
Руководители внешнеполитических ведомств обеих стран заявили о намерении усиления сотрудничества и поддержки политического разрешения конфликта в Сирии. А госсекретарь выразил соболезнования в связи с гибелью турецких заложников на севере Ирака. Он подтвердил позицию, что ответственность за это несут террористы Рабочей партии Курдистана.
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Что известно о сотрудничестве Турции и России
- Страны подписали договор о приобретении батарей C-400 в конце 2017 года.
- США выразили обеспокоенность и заявили о возможности внедрения против Анкары санкций.
- Но Реджеп Эрдоган не принял во внимание позицию Вашингтона. Турецкий президент отметил, что соглашение о покупке С-400 является лучшим, чем систем MIM-104 Patriot, которые предлагала американская сторона.
- Первая партия российских систем поступила в Турцию 12 июля 2019 года. В США после этого приняли закон CAATSA по противодействию противникам. Впоследствии исключили Турцию из программы самых современных самолетов F-35.
- По состоянию на 2020 год в Турцию доставили 4 батареи С-400, которые имели 36 пусковых установок и более 190 ракет.
- В декабре 2020 года США ввели санкции против Управления оборонной промышленности Турции.
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